Alpentherme Ehrenberg: Neubau blickt auf Nacktbereich

Von einem gerade im Bau befindlichen Neubau in Reutte kann in den Saunafreibereich der Alpentherme Ehrenberg gesehen werden. Das Foto entstand im dritten Stock des Hauses.

Reutte – „Also wenn sich das herumspricht, werden die Wohnungspreise in die Höhe schießen.“ Ein Mittagstisch in Reutte hatte genau das richtige Thema gefunden, um verbal im Seichten zu dümpeln. Was sich herumsprechen könnte, sind Ausblicke, besser gesagt Einblicke, die sich neuerdings in Reutte auftun könnten. So zumindest die Sorge von Saunabesuchern, die sich an Bürgermeister Günter Salchner (BM-Liste Luis) gewandt und um Abhilfe gebeten hatten.