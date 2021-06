Neuer Weg zur Entschuldung: Der Gang in die Privatpleite

Innsbruck – Mehrere hunderttausend Menschen in Österreich gelten als überschuldet. Bei vielen könnte rascher als bisher der Exekutor klingeln. Grund ist das neue Gesamtvollstreckungsverfahren, das ab 1. Juli in Kraft tritt und im Prinzip einer Privatinsolvenz vorgelagert ist. Wer von einem solchen Gesamtvollstreckungsverfahren betroffen ist, scheint – wie es bisher erst bei Privatinsolvenzen der Fall ist – in einer öffentlich einsehbaren Liste auf, was mitunter auf Kritik stößt.