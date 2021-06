Heilige der Landecker Burschlkirche bekommen Facelifting

Landeck – Es sind verräterische Brösel am Rocksaum der Heiligen – hier hat einer heimlich genascht: Holzmehl hängt noch in den Gewandfalten. „Da ist auch noch etwas“, Restaurator Stefan Pichler zeigt auf eine weitere Holzstatue. In der Landecker Burschlkirche war bis vergangenen Herbst im wahrsten Sinn des Wortes der Wurm drinnen – der Holzwurm.