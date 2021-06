Ein neues Stadion für das ÖFB-Team: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Innsbruck – Es war der Eröffnungstag der Fußball-EM, an dem die TT den Wirtschafts-Geschäftsführer des ÖFB, Bernhard Neuhold, zum Interview bat. „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über ein neues Stadion zu sprechen“, sagte Neuhold damals, um im nächsten Atemzug aber zu bestätigen, dass genau so ein Nationalstadion und ein Trainingszentrum, also eine Heimat für das Team, den vielzitierten „nächsten Schritt“ darstellen würde.