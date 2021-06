UN-Generalsekretär Guterres zu Tigray: „Extrem besorgniserregend“

New York – Die USA, Irland und Großbritannien haben eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Konflikt in der äthiopischen Region Tigray beantragt. Das Treffen könnte am Freitag stattfinden, hieß es aus Diplomatenkreisen am Montag. Seit dem Beginn des Konfliktes im vergangenen November gab es noch keine öffentliche Sitzung des UN-Gremiums, weil mehrere Mitglieder, darunter Russland, China und mehrere afrikanische Staaten ihn als interne Angelegenheit Äthiopiens sehen.