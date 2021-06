Auto prallte in Innsbruck gegen Pfeiler: Lenker tot, Beifahrer schwer verletzt

Innsbruck – Ein Toter und ein Schwerstverletzter. Das ist die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am späten Montagabend in Innsbruck. Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger kurz nach 23 Uhr offensichtlich zu schnell auf der Grenobler Brücke Richtung Osten. Im Auto fuhr ein 30-jähriger Mann mit. Das Auto geriet mit den Rädern links auf die Begrenzungssteine und prallte kurz vor der Ampel zum Linksabbiegen in den Schusterbergweg frontal gegen einen Brückenpfeiler.