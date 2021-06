Arbeitslosigkeit geht nur noch schleppend zurück: 360.000 ohne Job

Wien – Die Arbeitslosigkeit geht zwar noch zurück, aber nur mehr schleppend. Im Vergleich zur Vorwoche waren um rund 2000 Menschen weniger ohne Job – in Summe waren es knapp 360.000, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Das waren zwar um rund 129.000 weniger als im vorigen Jahr, aber um rund 35.000 mehr als Ende Juni 2019, also vor der Coronapandemie. Während diese Woche 287.945 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet waren, waren weitere 71.400 in Schulungen.