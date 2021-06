Traktor rollte Frau in Jochberg über den Fuß

Jochberg – In Jochberg wurde am Montagnachmittag eine 52-Jährige bei Feldarbeiten durch einen losrollenden Traktor verletzt. Die Frau fuhr laut Polizei mit dem Traktor auf einem Schotterweg talwärts. Sie hielt auf dem Feldweg an, zog die Handbremse noch einmal an und stieg ab. Aus unbekannter Ursache setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, rollte über den Fuß der 52-Jährigen und anschließend den Hang hinunter. Der Traktor blieb schließlich unterhalb des Weges auf einer Wiese stehen.