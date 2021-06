Götschl nun auch offiziell Präsidentin des Steirischen Ski-Verbandes

Renate Götschl (45) ist am Dienstag auch formell als Präsidentin des Steirischen Skiverbandes vorgestellt worden. Die ehemalige "Speed-Queen", die Ambitionen auf die Nachfolge von Langzeit-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gehegt hatte, tritt das Amt als erste Frau in der Geschichte des Landesverbandes an. Die frühere Vize-Präsidentin folgt dem Steirer Karl Schmidhofer nach, der seit Juni neuer ÖSV-Präsident ist.