Ethnische Herkunft mit Abstand häufigste Ursache für Diskriminierung an Schulen

Wien – Ethnische Herkunft bleibt in Österreich der häufigste Grund für Diskriminierung an Bildungseinrichtungen. Das zeigt der am Dienstag präsentierte Jahresbericht 2020 der Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen (IDB). Konsequenzen haben die gemeldeten Übergriffe kaum: In nur einem Prozent der Fälle gab es solche für die Täterin oder den Täter. Auch Zivilcourage ist selten: In nur sechs Prozent der Fälle griffen Dritte oder indirekt involvierte Personen ein.