Verkehrspsychologin warnt vor mehr Alko-Unfällen im Sommer

Wien – Im Sommer wird mehr getrunken – leider auch Alkohol, obwohl man sich danach hinters Steuer setzt. "Mit Juni steigt der Anteil der Alkoholunfälle im Jahresverlauf deutlich an", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger am Dienstag. Im Juli würde meist der Höchststand erreicht: "In diesem Monat ereigneten sich in den Jahren 2016 bis 2020 zwischen rund 250 und 300 Unfälle mit Personenschaden aufgrund von Alkohol." Mit etwas weniger Unfällen folgen August und September.