Deutschland will bei Entwicklung von 6G-Technologie an Spitze sein

Die Forschungsprojekte würden zahlreiche Innovationen für die Kommunikationstechnologien der Zukunft hervorbringen und ermöglichten es Deutschland, "an die Weltspitze in der nächsten Mobilfunkgeneration 6G zu kommen", zeigte sich Karliczek überzeugt. An den Forschungsprojekten werden demnach rund 50 Forschungspartner aus Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt sein. Karliczek forderte technologische Souveränität im Bereich 6G, "um nicht in Abhängigkeit von anderen zu kommen".