Kletterer mussten Tour auf Großglockner abbrechen: Nacht am Berg verbracht

Kals – Ein 28-jährige Tschechin sowie ein 30-jähriger Landsmann haben die Nacht auf Dienstag in Osttirol am Berg verbringen müssen. Die beiden Alpinisten wollten den Großglockner besteigen, beschlossen aufgrund des Wetters dann aber umzudrehen. Beim Abseilen wurde die 28-Jährige von einem Stein am Oberschenkel getroffen und konnte nicht mehr weiter. Die beiden errichteten über Nacht ein Notbiwak und wurden am Tag darauf von der Bergrettung geborgen.