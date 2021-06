Mutter droht lebenslange Haft: Vier der fünf toten Kinder in Solingen sind erstickt

Solingen – Vier der fünf in Solingen (Nordrhein-Westfalen) umgebrachten Kinder sind vermutlich erstickt worden. Das hat die Rechtsmedizinerin, die die Kinder obduziert hat, dem Wuppertaler Landgericht berichtet. Lediglich bei der zweijährigen Leonie sprächen die Spuren eher für ein Ertrinken des Kindes, sagte die 42-Jährige.

Alle Kinder hätten feuchte Haare gehabt und seien in feuchte Tücher gewickelt gewesen. Den Todeszeitpunkt habe sie nicht mehr genau feststellen können, so die Rechtsmedizinerin, weil die Raumtemperatur zur Tatzeit unklar sei: Die Fenster seien von der Polizei nach dem Eintreffen am Tatort sofort geöffnet worden, weil diese Gas als Todesursache zunächst nicht ausschließen konnte.