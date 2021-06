Entscheidung in Minute 121! Ukraine setzt sich gegen Schweden durch

Glasgow - Die Ukraine hat sich das letzte Viertelfinalticket bei der paneuropäischen Fußball-EM gesichert. Die Truppe von Coach Andrij Schewtschenko setzte sich am Dienstagabend in Glasgow gegen Schweden erst dank eines Treffers von Artem Dowbyk in der 121. Minute der Verlängerung mit 2:1 durch. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Im Kampf um den Halbfinaleinzug geht es für den Tabellendritten der Österreich-Gruppe C am Samstag (21.00 Uhr) in Rom gegen Deutschland-Bezwinger England.