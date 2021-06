Stadel auf Veranstaltungsgelände der Musikkapelle in Haiming brannte ab

Der Stadel ging in Flammen auf.

Haiming – Am Dienstagabend musste in Haiming die Feuerwehr ausrücken. Auf dem Veranstaltungsgelände der Musikkapelle geriet gegen 21.20 Uhr ein Holzgebäude in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Haiming und Haimingerberg standen mit 60 Mann im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen, Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. (TT.com)