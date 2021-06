Fischerei und WWF pochen auf Schonzeit für Jungfische

„Wir gehen davon aus, dass in Österreich jedes Jahr bis zu 200 Millionen Jungfische und Fischlarven der Schwall-Sunk-Belastung zum Opfer fallen“, erklärt WWF-Expertin Bettina Urbanek mit Verweis auf wissenschaftliche Untersuchungen an der Drau. Die dort gewonnenen Erkenntnisse wurden auf die insgesamt 875 Kilometer Flussstrecken hochgerechnet, die in Österreich besonders stark durch Schwall und Sunk belastet sein sollen. In Tirol sind das laut WWF Inn und Ziller, im übrigen Österreich die Ill, Bregenzer Ache, Salzach, Drau, Enns und die obere Mur.

Auf die Problematik der oft mehrmals täglich stattfindenden Schwallbelastung durch den Kraftwerksbetrieb hat auch der Tiroler Fischereiverband in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen und vor einem Artensterben gewarnt. „Der Bestand der Inn-Äsche zum Beispiel ist in einem sehr kritischen Zustand“, betont Zacharias Schähle, Geschäftsführer des Tiroler Fischereiverbandes. Aber auch die Koppe oder der Huchen würden einer ungewissen Zukunft in Tirol entgegenblicken. Er pocht deshalb wie auch der WWF auf eine Schonzeit für Jungfische in Form eines „Jungfischfensters“. In einem neunwöchigen Zeitraum von Mai bis Juni müsse die Schwallbelastung so gering wie möglich gehalten werden. „Es geht uns nicht darum, die Kraftwerke alle abzustellen. Aber ihr Betrieb muss verträglicher gestaltet werden“, sagt Schähle. Nur so könne das Massensterben gestoppt und das Ökosystem Fluss saniert werden. Österreich müsse sich ein Vorbild an anderen Staaten nehmen, wo dieser kraftwerksbedingte Schwall-Sunk bereits verboten ist, fordert der Geschäftsführer des Tiroler Fischereiverbandes.