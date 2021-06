530 Essen pro Tag direkt vor die Haustüre: "Essen auf Rädern" mit Jubiläum

So begann alles vor 50 Jahren: Mit einem VW-Bus startete in Innsbruck das „Essen auf Rädern“.

Innsbruck – Gerade in der Pandemie hatten Essenslieferungen Hochsaison. Dabei gibt es diese Idee schon seit 50 Jahren in Innsbruck. Am 1. Juli 1971 begann „Essen auf Rädern“ in der Landeshauptstadt. Damals mit einem VW-Bus, Alutassen und verpackten Menüs. Die Idee dahinter: alleinstehende, betagte oder kranke Menschen, die selbst nicht mehr in der Lage dazu sind, zu einem sozial gestalteten Preis mit Essen zu versorgen. Seit Juli 2001 wird das „Essen auf Rädern“ als Innsbrucker Menü Service (IMS) angeboten. Trägerin ist die hundertprozentige städtische Tochtergesellschaft Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD).