Ende einer langen Zwangspause: Festspiele Erl starten wieder durch

Erl – Die Pressesprecherin klingt am Telefon freudig erregt. „Der Vorverkauf läuft sensationell, wir können jetzt auch noch zusätzlich weitere Tickets anbieten, weil die Corona-Beschränkungen mit 1. Juli gelockert werden“, heißt es bei den Tiroler Festspielen in Erl. Fans und Freunde machen dem Festival im Grenzort also in den kommenden Wochen wieder die Aufwartung. Ein erstes, erleichtertes Aufatmen der Verantwortlichen ist fast bis nach Innsbruck wahrnehmbar.