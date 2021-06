Die Osttiroler Jugend trifft sich wieder zum „Summer Spirit“

„Wir tragen unsere Idee heuer auch in andere Seelsorgeräume des Dekanats“, kündigt Egger an. In St. Andrä findet übermorgen um 20 Uhr der Auftakt zur Reihe statt. Wobei nicht nur alle Jugendlichen, sondern auch Firmlinge und Erstkommunionkinder dazu eingeladen sind. Um die Lieder des Abends gemeinsam mit den Kunterbunten Stimmen einstudieren zu können, empfiehlt die Dekanatsjugendleiterin ein früheres Eintreffen. Am 16. Juli feiert man in Dölsach, am 30. Juli in Assling. Am 13. August bereitet der Seelsorgeraum Lienz Süd in der Pfarre zur Heiligen Familie einen „Summer Spirit“-Abend vor. Den Abschluss macht der Seelsorgeraum Vorderes Iseltal am 3. September in Ainet. Alle Treffen sind an einem Freitag und beginnen um 20 Uhr. „Wir würden uns freuen, wenn Besucher auch wieder eine Fahrt zu den Nachbarn organisieren würden.“