TT-Leitartikel zu neuen Corona-Regeln: Öffnungs-Slalom mit Rückfall-Gefahr

Die aktuelle Corona-Lage in Österreich gibt die jetzt fixierten Öffnungen derzeit auf alle Fälle her: Die Infektionszahlen sind momentan sehr gering, in den Spitälern und dort vor allem auch in den Intensivstationen (und das muss ja die wirkliche Messlatte sein) gibt es nur noch wenige zu behandelnde Covid-Fälle.