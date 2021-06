Ein Meister und dreimal Vizemeister

Graz, Innsbruck – Tirols kleine, aber feine Leichtathletik-Abordnung hatte am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Graz Grund zum Jubeln – allen voran Riccardo Klotz. Der Scharnitzer kehrte nach Verletzungen und Unstetigkeiten eindrucksvoll auf die Stabhochsprung-Anlage zurück. Er stieg bei 5,05 m ein, da war die Konkurrenz schon aus dem Rennen, und schaffte mit 5,25 m das Limit für die U23-EM ab 8. Juli in Tallinn: „Ich wusste, dass ich es draufhatte.“ Bei den Damen überraschte die erst 14-jährige Magdalena Rauter. Sie verbesserte mit 3,80 m ihren österreichischen U18-Rekord um fünf Zentimeter und wurde Vizemeisterin.