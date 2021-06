Wirbel um geplante Umfahrung in Kitzbühel: Opposition übt Kritik

Kitzbühel – Der Verkehr beschäftigt Kitzbühel schon seit Jahrzehnten und auch eine mögliche Umfahrung für die Stadt ist seit vielen Jahren Dauerthema. Nun gibt es wieder Neues in der Causa. Am Montag wurden gleich mehreren Ausschüssen die Ergebnisse einer Verkehrsstudie präsentiert. „Wir haben im vergangenen Jahr eine neuerliche Verkehrszählung durchführen lassen, die Ergebnisse haben wir nun mit den Experten des Landes präsentiert. Am kommenden Dienstag wird das Ergebnis auch dem gesamten Gemeinderat vorgestellt“, schildert Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP).