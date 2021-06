"Grüner Pass" tritt in EU in Kraft: Reisen wird in den Ferien einfacher

In den verschiedenen Urlaubsländern gibt es weiterhin abweichende Einreiseregelungen: Unterschiedlich geregelt ist etwa die Dauer der Gültigkeit von Testergebnissen sowie auch das Alter von Minderjährigen, für die ein Test erforderlich ist. Unterschiedlich ist auch die Frist, ab wann eine Impfung anerkannt wird. Meistens ist dies 14 Tage nach einer Vollimmunisierung. Zusätzlich ist in vielen Ländern eine Registrierung vor Antritt der Reise verpflichtend.

In allen beliebten Urlaubsländern ist ein 3-G-Nachweis vorgeschrieben. Zudem müssen sich die Reisenden meist vorab registrieren. Dabei gilt es allerdings aufzupassen. Während in den meisten Ländern eine Registrierung am Vortag reicht, verlangt Zypern eine Vorabregistrierung von zwei Tagen und die Türkei sogar von drei Tagen. In Zypern wird zudem bei der Einreise nach dem Zufallsprinzip getestet. Eine Verweigerung hat ein Einreiseverbot zur Folge.