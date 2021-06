139 Länder verhandeln unter OECD-Dach über globale Steuerreform

Berlin – Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD verhandeln ab heute, Mittwoch, 139 Länder über die Details einer weltweiten Steuerreform. Die Beratungen sind bis Donnerstag angesetzt und gelten als vorentscheidend, um beim G20-Treffen der Finanzminister Ende nächster Woche in Venedig einen Konsens zu erzielen.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz äußerte sich zuletzt zuversichtlich, dass sich die G20-Gruppe mit den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern auf die Mindeststeuer einigen werde. Mit absoluter Gewissheit könne er das aber nicht sagen. Der SPD-Kanzlerkandidat reist am Mittwoch in die USA und trifft dort unter anderem Finanzministerin Janet Yellen, die die 15 Prozent ins Spiel und damit neuen Schwung in die jahrelangen Verhandlungen gebracht hatte. (APA/Reuters)