UNO-Generalsekretär fordert USA zum Verzicht auf Iran-Sanktionen auf

New York – Im Ringen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres US-Präsident Joe Biden zu einer Aufhebung der Sanktionen aufgefordert. Er appelliere an die USA, auf ihre unter Bidens Vorgänger Donald Trump verhängten Sanktionen zu verzichten, wie es im Rahmen des Abkommens 2015 vereinbart worden sei, erklärte Guterres in seinem halbjährlichen Bericht zur Umsetzung des Atomvertrags an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.