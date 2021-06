Von Judo-Lehrer wiederholt zu Boden geworfen: Bub stirbt in Taiwan

Taipeh – In Taiwan ist ein siebenjähriger Bub, der nach zahlreichen Judo-Würfen seines Trainers ins Koma gefallen war, seinen Verletzungen erlegen. Das sagte ein Vertreter des Feng-Yuan-Krankenhauses in der zentralen Stadt Taichung am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der Bub war am 21. April in die Klinik gekommen, nachdem er Berichten zufolge von seinem Judo-Lehrer 27 Mal zu Boden geworfen worden war.