Angreifer Wallner wechselt ablösefrei vom FC Wacker zur WSG Tirol

Wattens – WSG Tirol gab am Mittwoch die Verpflichtung von Offensivspieler Markus Wallner bekannt. Es ist der bereits elfte Neuzugang in diesem Sommer. Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Zweitligist Wacker Innsbruck, zuvor spielte er unter anderem im Nachwuchs von Red Bull Salzburg. In der vergangenen Saison brachte es Wallner auf 25 Pflichtspiele und zwei Tore.