Baustelle zu Ende: Innsbrucks Altstadt fast wie neu

Innsbruck – Projekt Herkules. Unter diesem heroischen Namen lief die Baustelle in der Innsbrucker Altstadt zur Erneuerung der rund 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen, die nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Durchgezogen haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) diese in etwas mehr als einem Jahr. Die Stadt entschied sich angesichts der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Frequenzrückgang, diese Maßnahmen in einem durchzuziehen, anstatt häppchenweise über mehrere Jahre verteilt wie ursprünglich geplant. Im Zuge der Erneuerung der Wasserleitungen wurden Strom, Internet, Erdgas, die Kanal-Hausanschlüsse sowie die Straßenentwässerung modernisiert.