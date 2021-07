3 G, die Kontrollen und ganz viele Interpretationen in Tirol

Innsbruck – Hinter(s) Gitter kommt man im Haiminger Schwimmbad nur mit einem der 3 G. An der Kassa wird streng kontrolliert. Getestet, geimpft, genesen? Wer nichts vorweisen kann, bekommt das 4. G – und wird „geschickt“. Doch nicht überall wird streng kontrolliert. Was so manchen, der sich immer brav testen lässt, durchaus aufregt. Ein Blick durchs Land zeigt, dass die subjektive Wahrnehmung wohl auch tatsächlich der Realität entspricht. Und dass es tatsächlich einige Betriebe nicht ganz so genau nehmen – und dafür ihre eigenen Erklärungen haben.