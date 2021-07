Das österreichisch-isländische Duo Oehl: Pop gewordener Protest

Innsbruck – „Es ist nur Geld“ – steht da in Neongelb auf den Scheiben einer ehemaligen Commerzialbank-Filiale in Mattersburg. Hier hatte ein Bankmanager vor einem Jahr Hunderte Kleinanleger um ihr Erspartes gebracht, Geld, mit dem beispielsweise ein neues Zuhause gebaut hätte werden sollen. Das österreichisch-isländische Duo Oehl und der Filmemacher Fabian Edelbacher hatten die Plakataktion initiiert, um mit dem doppeldeutigen Satz vor allem darauf hinzuweisen, dass hinter einem Finanzskandal auch Geschichten von Menschen stehen. Oehl, genauer Frontman Ari Oehl und Bassist Hjörtur Hjörleifsson, erzählt diese im Song „300.000“. Aber damit nicht genug: Am Freitag erscheint auch das Minialbum „100% Hoffnung“.

So rechnet Oehl im Opener „Arbeit“ mit der rastlosen Leistungsgesellschaft ab und stellt den Traum von der Selbstverwirklichung zur Debatte. In „amazon.de/signout“ hingegen werden die „leuchtenden Reize“, nach denen die Konsumgesellschaft so gerne giert, mit einem einfachen Logout ausgeknipst. Schließlich bleibt von ihnen kaum Nachhaltiges. Ganz anders ist eingangs angesprochenes „300.000“, in dem Ari als Erzähler durch persönliche Schicksale führt: „Ein Drittel Traum für ein ganzes Leben. Tut mir leid“ bildet das abrupte Ende – klingt deprimierend, ist es aber nicht. Denn beständig, rebellisch scheint die titelgebende Hoffnung durch, etwa in „Keine Angst“, in dem Oehl ein „Haus aus Hoffnung und Träumen“ baut.