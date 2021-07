Zeugenaufruf nach Mopedunfall von 15-Jähriger in Angerberg

Angerberg – Wegen eines Verkehrsunfalls vor knapp einem Monat in Angerberg hat die Polizei am Donnerstag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Am 3. Juni war eine 15-jährige Mopedlenkerin zu Sturz gekommen, als ihr gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Mariastein ein schwarzer Audi entgegengekommen war. Um eine Kollision zu vermeiden hatte sie ihr Moped auf das Bankett gelenkt, wo sie die Kontrolle verlor.