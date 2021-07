Österreich hebt weltweite Reisewarnung auf, EU und einige Drittstaaten „grün"

„Wir alle haben uns diese Sommerpause verdient“, sagte Schallenberg. Er wies aber zugleich darauf hin, dass „das Virus nicht verschwunden ist. Wir wissen uns nur besser zu schützen.“ Daher handle es sich um einen „Sommer mit erhöhtem Schutzfaktor und einem Restrisiko“, so der Außenminister, der eine mögliche neuerliche Verschärfung der Reisehinweise nicht ausschloss. Auf eine Nachfrage nannte er konkret etwa Russland, das aktuell orange ist. Hier gebe es „Fragezeichen“, sagte er angesprochen auf die starke Zunahme der Infektionszahlen in dem Land.

Noch deutlicher sind die Differenzen zwischen Regelungen außereuropäisch. So weigern sich etwa die von Österreich am Donnerstag ebenfalls auf „grün“ gestellten USA weiterhin, Einreisen von Touristen zuzulassen, wie Schallenberg bestätigte. Man spreche dieses Thema aber in den USA an, äußerte der Außenminister die Hoffnung, dass voll immunisierte Personen schon „sehr bald“ in die USA werden einreisen können.