Florian Silbereisen verlängert Vertrag als „Traumschiff"-Kapitän

"Das Traumschiff ": Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Max Parger.

Mainz – Florian Silbereisen wird auch die nächsten Jahre als "Traumschiff"-Kapitän im ORF und ZDF zu sehen sein. "Ja, wir haben den Vertrag verlängert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger", teilte eine ZDF-Sprecherin am Donnerstag in Mainz mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, der 39-Jährige habe seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Die bisherige Vereinbarung wäre demnach Ende 2021 ausgelaufen.

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Silbereisen dauerhaft in die Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kommt. Branchenkollegen hatten daraufhin öffentlich angezweifelt, ob er noch genügend Zeit für das "Traumschiff" findet.

Silbereisen versprach: "In den ersten Jahren als Kapitän ist schon so viel passiert – in den nächsten Jahren wird noch mehr passieren." Neben den Folgen zu Weihnachten und Neujahr sind dem Bericht zufolge auch die bisher kurzfristig beschlossenen Oster-Specials fest vereinbart. Zusätzlich solle es erstmals eine vierte "Traumschiff"-Folge mit Silbereisen geben - wenn es der Terminkalender zulasse. Silbereisen ist seit 2019 TV-Kapitän. (dpa)