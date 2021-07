Barty, Zverev und Krejcikova stehen in der dritten Wimbledon-Runde

Alexander Zverev zog mühelos in die nächste Runde ein. © ADRIAN DENNIS

London ‒ Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty steht bei den All England Tennis-Championships in Wimbledon in der dritten Runde. Die Australierin besiegte die Russin Anna Blinkowa am Donnerstag 6:4,6:3. Ebenfalls eine Runde weiter ist French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien. Das Aus kam hingegen für die Nummer drei des Turniers, Jelina Switolina. Die Ukrainerin unterlag der Polin Magda Linette 3:6,4:6. Bei den Herren hatte der Deutsche Alexander Zverev wenig Mühe.

Bei den Damen sind bereits mehrere Mitfavoritinnen in Wimbledon ausgeschieden oder gar nicht erst dabei. Das Ausscheiden von Switolina bedeutet, dass bereits sechs der zehn topgesetzten Damen nicht mehr im Teilnehmerfeld sind. Der Weg für Barty scheint damit theoretisch geebnet. Die Nummer eins trifft nun am Samstag auf die Tschechin Katerina Siniakova. Deren Landsfrau Krejcikova, Nummer 14 im Turnier, eliminierte Andrea Petkovic (GER) 7:5,6:4. Für Krejcikova war es bereits der 14. Sieg in Folge.

Der Deutsche Zverev, der in Wimbledon an Nummer vier gesetzt ist, siegte am Donnerstag gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren 7:5,6:2,6:3. Ebenfalls eine Runde weiter kam der Italiener Matteo Berrettini (7), der den Niederländer Botic van de Zandschulp glatt in drei Sätzen verabschiedete. Der Spanier Roberto Bautista Agut (8) beendete das am späten Mittwochabend unterbrochene und am Donnerstag fortgesetzte Match gegen den Serben Miomir Kecmanovic nach fünf Sätzen mit 6:3,6:3,6:7(3),3:6,6:3 als Sieger.

Marach im Wimbledon-Doppel weiter

Oliver Marach hat die Auftakthürde im Doppelbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon gemeistert. Der 40-jährige Steirer setzte sich am Donnerstag an der Seite des Pakistaners Aisam-Ul-Haq Qureshi gegen die als Nummer 13 gesetzte belgische Paarung Sander Gille/Joran Vliegen mit 6:4,6:4 durch. Der Rasen-Klassiker ist für Marach eines von zwei Highlights innerhalb kurzer Zeit, bei Olympia in Tokio geht er gemeinsam mit Landsmann Philipp Oswald an den Start.

Die Turnier-Teilnehmerliste für den zwischen 24. Juli und 1. August angesetzten und auf Hartplatz ausgetragenen Bewerb im Ariake Tennis Park wurde am Donnerstag veröffentlicht. Auch im Hinblick darauf ist ein starker Auftritt in Wimbledon für das Selbstvertrauen wichtig. In der 2. Runde wartet der Sieger der Begegnung Lloyd Harris/Alexei Popyrin (RSA/AUS) gegen Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA).