Faszination Lady Di: Die Leiden der gejagten Prinzessin

„Wir konnten sie nicht retten. Das traf uns sehr“, sagt MonSef Dahman. Der französische Chirurg war im Dienst, als Lady Diana nach ihrem Verkehrsunfall in einem Tunnel in Paris am 31. August 1997 ins Krankenhaus Pitié-Salpêtrière eingeliefert wurde. Der Arzt ist einer von mehreren Augenzeugen aus der Todesnacht, die in dem Podcast „Last Days of Diana“ („Die letzten Tage von Diana“) zu Wort kommen.