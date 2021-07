Mehr Herdenschutz und notfalls Abschuss: Land nimmt Wölfe ins Visier

LH Günther Platter (ÖVP):

„Die Ausbreitung der großen Beutegreifer stellt alle Länder des Alpenraums - und hier vor allem die Landwirtschaft - vor große Herausforderungen. Der europarechtliche Rahmen ist dabei eng gefasst. In enger Abstimmung mit Rechtsexperten haben wir gemeinsam nun einen Maßnahmenplan erarbeitet, all das zu tun, was wir rechtlich machen können und der die Möglichkeit der Entnahme von Problemtieren schafft. Der Grundsatz des Maßnahmenkatalogs lautet: Herdenschutz dort wo möglich und Entnahme dort wo notwendig. Wenn ein Beutegreifer massive Schäden verursacht und eventuell sogar die Scheu vor Menschen verliert, muss eine Entnahme rasch möglich sein. Dem tragen wir mit diesen Gesetzesänderungen Rechnung.“

LHStv. Josef Geisler (ÖVP):

„Es geht um die Zukunft der Almwirtschaft. Mit diesem Maßnahmenkatalog sind wir weiter als alle anderen österreichischen Bundesländer und auch als Südtirol. Wir setzen um, was möglich ist, um die Tiere unserer Bauern zu schützen. Wir gehen neue Wege und eröffnen eine realistische Möglichkeit zur beschleunigten Entnahme eines verhaltensauffälligen Wolfes oder Bären. Damit bieten wir den betroffenen Bauern und Almen eine Perspektive. Klar ist aber auch, dass der Rechtsrahmen es nicht zulässt, ganz Tirol zur wolfsfreien Zone zu erklären und jeden Wolf abzuschießen. Eine Einzelfallbeurteilung, die aber schnellstmöglich durchgeführt werden soll, ist deshalb notwendig. Ein wesentliches Instrument dabei ist die Ausweisung von Weideschutzgebieten, also Gebieten, in denen Herdenschutz in der Realität nicht umsetzbar ist. Daran arbeiten wir bereits mit Hochdruck.“

LHStv.in Ingrid Felipe (Grüne):

"Der Schutz von Schafen und der Schutz von großen Beutegreifern ist kein Widerspruch. Es ist beides möglich, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. Mit den rechtlichen Änderungen, die wir jetzt vornehmen, bereiten wir den Boden dafür, dass ein Leben mit Wolf und Bär in Tirol möglich ist und das unter Einhaltung der geltenden Rechtsnormen und im Sinne der Biodiversität im Alpenraum. Es gilt nun bei diesem Thema wieder zur Sachlichkeit zurückzukehren und auf Basis dieser neuen rechtlichen Bestimmungen die Tiroler Almwirtschaft weiterzuentwickeln.“

Klubobmann Jakob Wolf (ÖVP):

„Mit dem eingebrachten Dringlichkeitsantrag schaffen wir ein klares Regelwerk – bis hin zur Entnahme, wie zukünftig mit auffälligen Beutegreifern umzugehen ist. Maßnahmen wie Besenderung und Vergrämung, die bisher laut Jagdrecht nicht möglich waren, werden nun rechtlich verankert. Wichtig ist, dass die Debatte versachlicht wird. Die Beurteilung ob ein Tier entnommen wird, ist keine politische Frage, sondern eine fachliche, die nunmehr von Experten rasch und klar beantwortet werden muss.“

