Imst hadert mit Gedenkkultur

Imst, Berlin – Eine durchaus stattliche Gedenkstätte im Imster Putzenwald erinnert an drei Soldaten. Diese wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges von amerikanischen Soldaten ebendort erschossen. Zwei Bronzeschilder und eine weitere „Gedenktafel“ setzen Passanten auch über die Todesumstände in Kenntnis. Es habe sich um „drei wehrlose Soldaten“ gehandelt, die elf Tage nach Kriegsende von US-Soldaten „nach einem Verrat“ erschossen worden seien.

Nun schraubten Barbara Stillebacher-Heltschl und Andreas Wohlfarter an das Denkmal ein viertes Schild. Hierauf sind die Namen der Getöteten durch ihre Dienstgrade in der Waffen-SS bzw. in der jeweiligen Totenkopf-Infanterie-Einheit ergänzt. Dass die drei Männer Teil des NS-Regimes waren, rechtfertige nicht ihre Tötung ohne Prozess. „Wir sprechen uns deutlich gegen jegliche Hinrichtung aus. Aber uns war diese Ergänzung wichtig“, wollen Stillebacher-Heltschl und Wohlfarter die gängige Meinung zurechtrücken. Ihre Anfrage im Bundesarchiv Berlin förderte Dokumente zutage, welche die Dienstgrade der drei getöteten Nazis belegen.