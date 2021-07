Beliebte Hängebrücke: Bus ins Schlegeis soll Auto-Ansturm mindern

Mayrhofen – Die Hängebrücke bei der Olpererhütte am Schlegeis Speichersee ist eines der beliebtesten Fotomotive in den Alpen. Teils lockt es dort an nur einem Tag Tausende Wanderer, aber auch Schaulustige hin. Das führte im Vorjahr u. a. zu Staus, an manchen Tagen musste die Mautstraße sogar gesperrt werden. Der Parkplatz am See platzte aus allen Nähten. Immerhin lockt nicht nur die Hängebrücke, sondern auch ein breites Freizeit- und Sportangebot ins Schlegeis.