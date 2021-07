Gemeinsam für das Salvenkirchlein

Die Vertreter der Skiwelt-Bergbahnen überreichten den Scheck an Pfarrer Michael Anrain.

Das „Salvenkirchlein“, wie die Kirche genannt wird, ist durch seine Lage stark der Witterung ausgesetzt, muss deshalb immer wieder saniert werden. „Zuletzt wurde die Kirche in den 70er- und den 90er-Jahren renoviert“, berichtet Pfarrer Michael Anrain. Für ihn verbindet die Hohe Salve und die Kirche die Region. Vor Corona habe sich der Erhalt durch Spenden teilweise finanzieren lassen. „Doch im letzten Jahr war es sehr schwierig“, schildert Anrain. Zuletzt wurde die Schindeleindeckung erneuert und der Turm saniert. Insgesamt wurden schon 120.000 Euro für die Arbeiten aufgebracht.

Es stehen jedoch weitere Arbeiten an. So müsse etwa der Altar saniert werden. Zudem gibt es Überlegungen, die Kirche mehr zu öffnen, damit die Menschen auch direkt hineingehen können. Nicht nur wie bisher in den Vorraum.