Unbeirrter Kampf gegen Hunger in Afrika, Tiroler hilfsbereit

Die Caritas der Diözese Innsbruck hat in Burkina Faso und Mali schon zahlreiche erfolgreiche Projekte umgesetzt. So konnte beispielsweise durch landwirtschaftliche Schulungen für die Bevölkerung der Ernteertrag verdoppelt werden. In zahlreichen Dörfern wurden Brunnen errichtet, die sauberes Trinkwasser liefern – eine der wichtigsten Zutaten für eine gesunde Ernährung.

Und das tun die Tirolerinnen und Tiroler. Auch in Krisenzeiten. „Wir hatten die Sorge, dass die Spendenfreudigkeit durch die Corona-Krise abnimmt“, sagt Caritas-Direktor Georg Schärmer. „Aber wir verzeichneten im Jahr 2020 sogar eine leichte Steigerung. Die Solidarität ist gewaltig“, freut sich Schärmer und hofft, dass dies auch heuer so bleibt. Die Caritas bittet bei der Sommersammlung wieder um Hilfe für die Menschen in Burkina Faso und Mali auf das Caritas-Spendenkonto IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950. Heute Abend (20 Uhr) spielt die Militärmusik am Domplatz ein „Konzert für Afrika“ (bei Schlechtwetter im Dom). Der Eintritt sind freiwillige Spenden, die in den Brunnenbau fließen. (dd)