Projekt Weltherrschaft: Das Wirken von Donald Rumsfeld

Washington – Donald Rumsfeld trug nie die Letztverantwortung für Amerikas Kriege. Trotzdem steht sein Name wie kaum ein anderer für das Scheitern im Irak und in Afghanistan und für die Folter in den US-Gefängnissen in Guantánamo und Abu Ghraib. Sein Tod – Rumsfeld starb 88-jährig auf seiner Ranch in New Mexiko – erinnert deshalb zugleich an die frühen 2000er-Jahre, als die amerikanische Selbstüberschätzung einen Höhepunkt erlebte.