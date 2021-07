Überstunden an Tiroler Schulen für NEOS alarmierend

Auch in der Corona-Krise mit Lockdown und teilweisem Distanzunterricht kam es in Tirol zu nicht unerheblichen Lehrer-Überstunden.

Innsbruck – Einen massiven Personalmangel im Tiroler Schulwesen orten die NEOS. Grund zur Sorge geben ihnen die Zahlen aus dem Schuljahr 2019/20 im Rahmen einer Anfragebeantwortung aus dem Bildungsministerium. Der zufolge fielen bundes- und landeslehrerübergreifend in Summe 315.157 Überstunden („Mehrdienstleistungen“) in diesem ersten Corona-Schuljahr an. Zum Vergleich: In Salzburg waren es rund 236.000.