Fachkräftemangel: 508 Köche in Tirol gesucht, 256 sind verfügbar

Wie sieht die Situation in Tirol derzeit aus? Eine Sonderauswertung des AMS Tirol für die TT zeigt bei Facharbeitern – also bei allen mit mehr als Pflichtschulabschluss – folgendes Bild. Am gefragtesten sind derzeit Köche und Köchinnen: 508 offenen Stellen stehen hier 256 Arbeitslosen gegenüber. Vor einem Monat sah das Bild ganz anders aus: Damals wurden 338 Köche gesucht bei 915 arbeitslosen Köchen.