Tour auf die Westliche Schöberspitze: Zum Baden auf 2369 Meter

Schmirn – Es gibt wohl Tausende Lacken in den Tiroler Bergen und einige davon tragen sogar das „See“ in ihrem Namen. So wie der Ramsgrubensee in den Tuxer Alpen. Am vergangenen Sonntag sind wir zu dem Gewässer auf 2369 Metern und weiter zur Westlichen Schöberspitze (2580 m) aufgestiegen. Eine wunderschöne Tour im Angesicht von Olperer (3476 m) und Fußstein (3380 m). Altschneefelder gibt es noch, die allerdings sollten kein Problem darstellen.