Kondi-Coach Stern macht die Tiroler Haie heiß auf die neue Saison

Innsbruck – So groß war der Anteil an Tiroler Spielern im Kader der Innsbrucker Eishockey-Haie das letzte Mal in Liga zwei, aber in der ersten Liga schon sehr, sehr lange nicht – neben den bereits etwas routinierteren Kräften Lukas Bär, Clemens Paulweber und Dario Winkler sowie den beiden Ex-Salzburgern Daniel Jakubitzka und Nico Feldner wollen auch Luis Ludin, Luca Muigg und David Lupinski in der neuen Saison Eiszeit sammeln. Als dritter Tormann schwitzt Markus Gratzer beim Sommertraining unter der bewährten Leitung von Kondi-Coach Florian Stern derzeit entweder auf der Tivoli-Laufbahn oder so wie gestern im Kraftraum der Tiwag-Arena mit.