Coronavirus bereitet den Formel-1-Fans in Spielberg keine Sorgen

Die einzige Frage, die die niederländischen Fans beschäftigt: Holt Max Verstappen den Sieg in Spielberg?

Spielberg – Seit Donnerstag sind in Österreich die meisten Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gefallen. Die FFP2-Maske verschwand in die Taschen und mit ihr offenbar auch die Angst vor einer Ansteckung, denn beim Formel 1-Grand Prix-Wochenende in Spielberg zeigten sich die Zuschauer ausgelassen und ohne Furcht.