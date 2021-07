Sieg gegen die Schweiz im Elferkrimi: Spanien steht im EM-Halbfinale

St. Petersburg – Die Schweiz hat die erneute Elfersensation bei der EM nur hauchdünn verpasst. Die Eidgenossen unterlagen am Freitag im Viertelfinale in St. Petersburg den eigentlich überlegenen Spaniern nach einem 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung erst im finalen Shootout und dürfen doch nicht für ihr historisches erstes Halbfinale bei einem Großereignis planen.

Nach unglücklichem frühen Rückstand durch ein Eigentor von Denis Zakaria (8.) profitierten die Eidgenossen auch von der Passivität der dominanten Spanier und hielten nach dem 1:1 durch Xherdan Shaqiri (68.) selbst in Unterzahl (ab 77.) dem vor allem in der Verlängerung hohen Druck stand. Am Ende belohnten sich die Spanier aber doch noch und treffen am Dienstag in London auf den Sieger der Abendpartie zwischen Belgien und Italien.