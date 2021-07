Radfahrer in Breitenbach bei Überholmanöver mit Pkw kollidiert

Breitenbach – Am frühen Freitagnachmittag kam es in Breitenbach zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, wobei sich der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zuzog.

Gegen 12.40 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße unterwegs und wollte nach Links in einen Forstweg abbiegen. In dem Moment dürfte ein hinter dem Pkw fahrender 54-jähriger Radfahrer links an dem Auto vorbeigefahren sein.