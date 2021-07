Auto stürzte in Niederau 20 Meter über Hang und prallte gegen Hausmauer

Niederau – Ca. 20 Meter stürzte ein 30-Jähriger mit seinem Auto am Freitagnachmittag in Niederau ab. Der Mann war gegen 17 Uhr auf einer einspurigen Gemeindestraße bergauf unterwegs, als ihm ein Pkw entgegen kam. Der 30-Jährige wollte rückwärts ein Vorbeifahren ermöglichen und kam dabei von der Straße ab.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schaden, der am Haus entstand, konnte noch nicht beziffert werden. Das entgegenkommende Fahrzeug blieb beim Unfall nicht stehen, konnte laut Polizei jedoch ausgeforscht werden. Der Lenker, ein 87-jähriger Schweizer sowie dessen Beifahrerin gaben an, den Absturz nicht bemerkt zu haben. (TT.com)